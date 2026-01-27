تدريبات مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة الأميركية

جرى الإبحار المشترك عند جزر سكاربورو المرجانية والصخرية في مياه بحر الصين الجنوبي والواقعة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، وتقول الصين أيضا إنها تابعة لها.
-
أخبار متعلقة
-
لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي تختار الذكاء الاصطناعي موضوعا لنسختها العاشرة
-
إعلان هام من الخارجية الأمريكية لجميع الراغبين بالسفر وحضور مونديال 2026
-
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت قذيفة نحو البحر الشرقي
-
الاستخبارات العراقية تحذر من تصاعد تهديد "داعش" انطلاقاً من سوريا
-
ضابط ألماني يدعو للاستعداد لحرب صعبة مع روسيا
-
عاصفة ثلجية غير مسبوقة .. 21 قتيلًا وإغلاق واسع للطرق في أميركا
-
رئيس الأركان الروسي يتفقد قوات بلاده في شرق أوكرانيا
-
إسرائيل تعيد ترتيب علاقتها العسكرية مع أمريكا باتفاقية تمتد لعشر سنوات