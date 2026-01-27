الثلاثاء 2026-01-27 09:12 م

تدريبات مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة الأميركية

الجيش الأميركي
الجيش الأميركي
 
الثلاثاء، 27-01-2026 08:21 م

الوكيل الإخباري-   قالت القوات المسلحة في مانيلا اليوم الثلاثاء إن الجيشين الفلبيني والأميركي أجريا تدريبات مشتركة في منطقة مياه ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي هذا الأسبوع، وذلك لتعزيز إمكانية العمل التوافقي بين الحليفين.

اضافة اعلان


جرى الإبحار المشترك عند جزر سكاربورو المرجانية والصخرية في مياه بحر الصين الجنوبي والواقعة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، وتقول الصين أيضا إنها تابعة لها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأميرة منى الحسين تترأس اجتماع مجلس كليّة التمريض في الجامعة الأردنيّة

أخبار محلية الأميرة منى الحسين تترأس اجتماع مجلس كليّة التمريض في الجامعة الأردنيّة

اتفاقية لإدارة النفايات في إيل الجديدة

أخبار محلية اتفاقية لإدارة النفايات في إيل الجديدة

الجيش الأميركي

عربي ودولي تدريبات مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة الأميركية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الحرب الإلكترونية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الحرب الإلكترونية

ورشة متخصصة حول الأمن السيبراني في القطاع الصحي

أخبار محلية ورشة متخصصة حول الأمن السيبراني في القطاع الصحي

توضيح هام من هيئة الطاقة حول تسعيرة شحن المركبات الكهربائية

اقتصاد محلي "الطاقة": 230 محطة شحن كهربائية عاملة بالمملكة وأكثر من 1000 محطة قيد الترخيص

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : نتعامل مع قذيفتين قديمتين وضعهما مقاول داخل مركبته بإربد

الوفد النيابي الأردني يلتقي رئيس مجلس النواب البحريني

شؤون برلمانية الوفد النيابي الأردني يلتقي رئيس مجلس النواب البحريني



 






الأكثر مشاهدة