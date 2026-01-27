تدريبات مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة الأميركية

الوكيل الإخباري- قالت القوات المسلحة في مانيلا اليوم الثلاثاء إن الجيشين الفلبيني والأميركي أجريا تدريبات مشتركة في منطقة مياه ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي هذا الأسبوع، وذلك لتعزيز إمكانية العمل التوافقي بين الحليفين.

