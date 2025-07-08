ترامب: آمل ألا نضطر إلى شن ضربة أخرى على إيران

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الثلاثاء، إنه يأمل أن لا يضطر إلى شن ضربة أخرى على إيران. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.



وقال ترامب: "حددنا موعدا للمحادثات مع إيران".



وبشأن الرسوم الجمركية قال ترامب : "مهلة أول أغسطس صارمة لكننا منفتحون على أفكار أخرى".