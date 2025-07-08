ترامب: آمل ألا نضطر إلى شن ضربة أخرى على إيران

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.
وقال ترامب: "حددنا موعدا للمحادثات مع إيران".
وبشأن الرسوم الجمركية قال ترامب : "مهلة أول أغسطس صارمة لكننا منفتحون على أفكار أخرى".
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