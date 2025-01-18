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ترامب: أبلغت نتنياهو أن عليه مواصلة القيام بما يلزم

ترامب
ترامب
السبت، 18-01-2025 11:10 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب لشبكة إن بي سي الأميركية "سنرى إطلاق الأسرى قريبا، ويجب أن يتم ذلك".

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وبين "أبلغت نتنياهو أن عليه مواصلة القيام بما يلزم".


وتابع "الضامن من جانب إدارتي لاستمرار وقف إطلاق النار هو وجود حكومة جيدة".


وزاد "إذا احترمونا سيستمر وقف إطلاق النار، وإذا لم يحترمونا ستنفجر الأمور".


وأشار "قلت لنتنياهو إن الحرب يجب أن تنتهي، لكن عليه الاستمرار في فعل ما ينبغي القيام به".

 
gnews

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