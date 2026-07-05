الأحد 2026-07-05 10:52 ص

ترامب: أتابع مراسم تشييع خامنئي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 
الأحد، 05-07-2026 09:20 ص
الوكيل الإخباري-    منح الرئيس ترامب إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات العسكرية لإتاحة مراسم تشييع المرشد الايراني الراحل.اضافة اعلان


وقال ترامب لموقع "أكسيوس" إن الإيرانيين "يتوسلون لإبرام اتفاق"، وإنه يتابع مراسم تشييع خامنئي، وبإمكانه القضاء على الجميع "لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه" حسب تعبيره.

ورغم أجواء الهدنة المؤقتة لمناسبات البلدين، يتخوف مراقبون في البيت الأبيض من عودة الاستهداف العسكري للسفن في مضيق هرمز.
 
 


gnews

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