ترامب: أتابع مراسم تشييع خامنئي

وقال ترامب لموقع "أكسيوس" إن الإيرانيين "يتوسلون لإبرام اتفاق"، وإنه يتابع مراسم تشييع خامنئي، وبإمكانه القضاء على الجميع "لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه" حسب تعبيره.
ورغم أجواء الهدنة المؤقتة لمناسبات البلدين، يتخوف مراقبون في البيت الأبيض من عودة الاستهداف العسكري للسفن في مضيق هرمز.
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