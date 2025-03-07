ترامب: أجرينا محادثات مع حماس

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده أجرت مناقشات مع حماس وستساعد إسرائيل. اضافة اعلان





وأضاف ترامب "قصص الرهائن الذين التقيتهم بعد عودتهم من غزة غير قابلة للتصديق. الرهائن بغزة في وضع سيئ للغاية".