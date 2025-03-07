 
الجمعة 2025-03-07 12:26 ص
 

ترامب: أجرينا محادثات مع حماس

ترامب
ترامب
 
الجمعة، 07-03-2025 12:00 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده أجرت مناقشات مع حماس وستساعد إسرائيل.اضافة اعلان


وأضاف ترامب "قصص الرهائن الذين التقيتهم بعد عودتهم من غزة غير قابلة للتصديق. الرهائن بغزة في وضع سيئ للغاية".
 
 
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