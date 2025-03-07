ترامب: أجرينا محادثات مع حماس

وأضاف ترامب "قصص الرهائن الذين التقيتهم بعد عودتهم من غزة غير قابلة للتصديق. الرهائن بغزة في وضع سيئ للغاية".
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