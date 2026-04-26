ترامب: أجري "محادثات جيدة" مع بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، إنه يجري "محادثات جيدة" مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إطار سعيه لإنهاء الحرب الدائرة بين البلدين.

وأضاف ترامب في مقابلة مع برنامج ذا صنداي بريفينج على قناة فوكس نيوز "نحن نعمل على الوضع في... روسيا وأوكرانيا، ونأمل أن ننجح في ذلك".