الإثنين 2025-05-05 03:04 م
 

ترامب: أريد "التفكيك الكامل" لبرنامج إيران النووي

ترامب طالب بالتفكيك الكامل لبرنامج إيران النووي
ترامب طالب بالتفكيك الكامل لبرنامج إيران النووي
 
الإثنين، 05-05-2025 02:30 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هدف المفاوضات مع إيران هو تفكيك برنامج طهران النووي "بالكامل".اضافة اعلان


وأضاف ترامب، في تصريحات له خلال مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس" بثت، يوم الأحد: "تفكيك كامل.. نعم هذا كل ما سأقبله".

وأضاف: "أريد لإيران أن تكون ناجحة جدا وعظيمة ومذهلة، الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم امتلاكه هو سلاح نووي، إذا أرادوا النجاح فلا بأس أريد لهم أن ينجحوا كثيرا".

وتابع قائلا: "فقط لا أريدهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا لأن العالم سيتدمر".

وأوضح ترامب، أنه منفتح على سماع الحجج المؤيدة لامتلاك إيران برنامجا نوويا مدنيا.

ووفق ما ذكر موقع أكسيوس، فإن تصريحات ترامب تشير إلى حسم الجدل بشأن الهدف من المحادثات مع إيران.

وأضاف الموقع، أن الأصوات الأكثر تشددا في الإدارة، والمدعومة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ترى أن على الولايات المتحدة أن تطالب بالتفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني، وأن تستخدم القوة العسكرية إذا رفضت إيران ذلك.

أما الفريق الآخر داخل الإدارة، فيعتقد أن إيران لن تقبل التفكيك الكامل لبرنامجها النووي، وقد اقترح أن توافق الولايات المتحدة على تخصيب اليورانيوم بدرجة قليلة، من أجل التوصل إلى اتفاق وتجنب ضربة عسكرية قد تؤدي إلى حرب مع إيران.

كما ذكر أن الوضع الحالي، هو أن إيران أعلنت مرارا أنها لن تقبل التفكيك الكامل لبرنامجها النووي.
ومن المتوقع أن يلتقي المفاوضون الأميركيون والإيرانيون في وقت لاحق هذا الأسبوع في الجولة الرابعة من المحادثات النووية.

ومن المرجح أن يكون لتصريح ترامب تأثير كبير على الجولة المقبلة من المفاوضات.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي برلماني أوكراني يطالب بنشر محتوى صفقة المعادن مع الولايات المتحدة

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الفارس الشوابكة

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك قوي بتماسكه وراسخ في مبادئه

فلفل

فيديو منوع بطارية جوالك تخلص بسرعة وحرارته ترتفع ؟ تابع معي الحل !

ؤيرلبف

فيديو منوع الأمير عبدالله آل سعود يزور طفلة مريضة ويعد بمتابعة حالتها شخصيًا

قيثبؤ

فيديو منوع الشيف السعودي عبداللطيف الرشودي يفتتح مطعمًا شهيرًا في باريس

غلاى

فيديو منوع نال تداولًا واسعًا : شاب يشاركنا روتينه الصباحي بعد غيابه عن الدوام

ا ى

فيديو منوع معاناة الشيف بن قاسم في محاولة طبخ سمكة ضخمه

أرشيفية

فلسطين القسام تعلن تنفيذ كمين ضد قوة إسرائيلية شرق خانيونس وتدمير آليات عسكرية



 
 





الأكثر مشاهدة