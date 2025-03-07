 
الجمعة 2025-03-07 03:37 ص
 

ترامب: أريد بدء محادثات نزع السلاح النووي مع روسيا

ترامب
ترامب
 
الجمعة، 07-03-2025 02:18 ص

الوكيل الإخباري-   دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التخلص من الأسلحة النووية، معربا عن أمله في إجراء مفاوضات حول نزع السلاح النووي مع روسيا الاتحادية.

اضافة اعلان

 

وقال ترامب: "سيكون من الرائع لو تخلص الجميع من الأسلحة النووية"، مضيفا أن قوة هذا النوع من الأسلحة "جنونية".

وأكد الرئيس الأمريكي: "سيكون من الجيد حدوث نزع السلاح النووي"، وأشار إلى أنه خلال ولايته السابقة، تقدم في الاتصالات حول نزع السلاح النووي مع روسيا، وتحدث مع قيادة الصين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في نابلس

فلسطين مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في نابلس

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين قرار إسرائيلي للحد من عدد المصلين بالمسجد الأقصى

المركزي الأوروبي

أسواق ومال المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة ربع نقطة

ترامب

عربي ودولي ترامب: أريد بدء محادثات نزع السلاح النووي مع روسيا

الولايات المتحدة

عربي ودولي نيويورك تايمز: الخارجية الأمريكية تضع خطة لإغلاق عشرات القنصليات في الخارج

الاحتلال

فلسطين الاحتلال يقتحم مخيم الفوار جنوبي الخليل

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يطلق قنابل مسيلة للدموع خلال اقتحام المقبرة الشرقية بنابلس

باص عمان

أخبار محلية إيقاف 4 مسارات لباص عمان بعد الإفطار خلال رمضان



 
 



 

الأكثر مشاهدة