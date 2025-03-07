ترامب: أريد بدء محادثات نزع السلاح النووي مع روسيا

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التخلص من الأسلحة النووية، معربا عن أمله في إجراء مفاوضات حول نزع السلاح النووي مع روسيا الاتحادية.

اضافة اعلان