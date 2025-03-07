ترامب: أريد بدء محادثات نزع السلاح النووي مع روسيا

وأكد الرئيس الأمريكي: "سيكون من الجيد حدوث نزع السلاح النووي"، وأشار إلى أنه خلال ولايته السابقة، تقدم في الاتصالات حول نزع السلاح النووي مع روسيا، وتحدث مع قيادة الصين.
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