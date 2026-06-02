ترامب: أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق مع إيران الأسبوع المقبل

وكان ترامب أكد، أن "المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة" مع إيران، بعد تقرير لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن تعليق طهران المباحثات مع واشنطن بسبب التصعيد الإسرائيلي للحرب في لبنان.
وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة مع إيران". وجاء ذلك بعيد تأكيده في منشور آخر أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف الهجمات.
كما قال ترامب في مقابلة مع (إن.بي.سي نيوز)، إنه لم يتلقَ أي شيء من إيران يفيد بتعليق المحادثات مع الولايات المتحدة، وإن الصمت سيكون أفضل، مشيرا إلى استعداده للانتظار.
وأضاف ترامب "أعتقد أننا نتحدث أكثر من اللازم، إن كنتم تريدون معرفة الحقيقة. أعتقد أن الصمت سيكون أمرا جيدا جدا، ويمكن أن يستمر لفترة طويلة".
ونُقل عن ترامب قوله "هذا لا يعني أننا سنبدأ بإلقاء القنابل في كل مكان هناك... سنلتزم الصمت، وسنواصل الحصار".
