ترامب: أغرقنا 9 سفن إيرانية وتم تدمير مقر البحرية

وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "أُبلغت للتو بأننا دمرنا تسع سفن تابعة للبحرية الإيرانية وأغرقناها، وبعضها كبير نسبيا ومهم... نلاحق البقية، وستقبع قريبا في قاع البحر أيضا! وفي هجوم آخر، دمرنا إلى حد كبير مقر البحرية الإيرانية".
-
