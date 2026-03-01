الأحد 2026-03-01 09:53 م

ترامب: أغرقنا 9 سفن إيرانية وتم تدمير مقر البحرية

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن الولايات المتحدة دمرت تسع سفن تابعة للبحرية الإيرانية ودمرت إلى حد كبير مقر البحرية.

وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "أُبلغت للتو بأننا دمرنا تسع سفن تابعة للبحرية الإيرانية وأغرقناها، وبعضها كبير نسبيا ومهم... نلاحق البقية، وستقبع قريبا في قاع البحر أيضا! وفي هجوم آخر، دمرنا إلى حد كبير مقر البحرية الإيرانية".

 
 


