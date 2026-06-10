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ترامب: أقترب من إعطاء أوامر بشن ضربات جديدة ضد إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأربعاء، 10-06-2026 03:19 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن طهران أخذت وقتا طويلا للغاية للوصول إلى اتفاق، وإنه يقترب من إعطاء أوامر بشن ضربات جديدة ضدها.

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وأضاف في تغريدة على "تروث سوشال": "أنا على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران".

وتابع: "الحصار البحري على إيران هو الأكثر نجاحا في تاريخ الحرب البحرية".

 
 


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