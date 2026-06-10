ترامب: أقترب من إعطاء أوامر بشن ضربات جديدة ضد إيران

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن طهران أخذت وقتا طويلا للغاية للوصول إلى اتفاق، وإنه يقترب من إعطاء أوامر بشن ضربات جديدة ضدها.

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