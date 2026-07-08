ترامب: أمرت بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه أمر وزير الخزانة سكوت بيسنت بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا، واصفا مدريد بأنها "شريك سيئ" في حلف شمال الأطلسي.

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