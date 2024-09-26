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ترامب أم هاريس؟ العمدة المسلم الوحيد بأميركا يحسم قراره

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عامر غالب
الخميس، 26-09-2024 09:27 ص

الوكيل الإخباري- كشف عامر غالب، وهو العمدة المسلم الوحيد بالولايات المتحدة، عن خياره في انتخابات الرئاسة المقبلة التي يتنافس فيها بشكل أساسي الرئيس السابق دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري مع كامالا هاريس نائب الرئيس الحالي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي.

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وقال غالب، عمدة مدينة هامترامك في ولاية ميشيغان، إنه يؤيد ترامب ويأمل أن يكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة.


وامتدح غالب ذو الأصول اليمنية ترامب قائلا: "ربما لا نتفق أنا والرئيس ترامب على كل شيء، لكنني أعلم أنه رجل ذو مبدأ.. لا أثق بأنه سيفوز، لكني أعتقد أن خياري صحيح في هذا الوقت الحرج".


وحسب وكالة الأناضول، فقد اعتُبر بيان غالب تطورا جديدا على صعيد حركة أصوات المسلمين في الولايات المتحدة بعيدا عن الحزب الديمقراطي.


وشوهد ترامب وهو يشارك لقطة شاشة للبيان المكتوب الذي أصدره غالب وأعلن فيه دعم ترامب، وذلك عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".

ووفقا لاستطلاع أجراه مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" أغسطس/آب الماضي، يؤيد 40% من الناخبين المسلمين في ميشيغان مرشحة حزب الخضر جيل ستاين، مقابل 18% يؤيدون ترامب، و12% فقط يؤيدون نائب الرئيس كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

 

الجزيرة

 
gnews

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