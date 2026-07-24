ترامب: أي أضرار تلحق بالسفن ستُسدّد من الأموال الإيرانية

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو أي شيء يتعلق بها سيتم سدادها باستخدام الأموال الإيرانية الموجودة لدى الولايات المتحدة. اضافة اعلان





وأكد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن طهران ترغب في التوصل إلى تفاهم مع واشنطن، لكنها "ليست مستعدة بعد".



وأوضح أن امتلاك إيران سلاحًا نوويًا سيشكل تهديدًا مباشرًا، مشددًا على أن منعها من الوصول إلى هذا السلاح يمثل أولوية لإدارته.



وأضاف: "إذا لم تتحرك الولايات المتحدة ضد إيران، فلن يتحرك ضدها أحد"، موضحًا أن الإيرانيين "يرغبون في القيام بشيء ما دبلوماسيًا"، لكنه اعتبر أنهم "ليسوا مستعدين بعد"، وأن إيران اليوم "أضعف مما كانت عليه قبل 4 أشهر".



وأشار ترامب إلى أن ما حققته الولايات المتحدة من تقدم جاء نتيجة "الابتكار والطموح والعزم"، مؤكدًا أن إدارته تسعى إلى الحفاظ على ازدهار البلاد وريادتها العالمية.





