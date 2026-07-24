ترامب: أي أضرار تلحق بالسفن ستُسدّد من الأموال الإيرانية

وأكد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن طهران ترغب في التوصل إلى تفاهم مع واشنطن، لكنها "ليست مستعدة بعد".
وأوضح أن امتلاك إيران سلاحًا نوويًا سيشكل تهديدًا مباشرًا، مشددًا على أن منعها من الوصول إلى هذا السلاح يمثل أولوية لإدارته.
وأضاف: "إذا لم تتحرك الولايات المتحدة ضد إيران، فلن يتحرك ضدها أحد"، موضحًا أن الإيرانيين "يرغبون في القيام بشيء ما دبلوماسيًا"، لكنه اعتبر أنهم "ليسوا مستعدين بعد"، وأن إيران اليوم "أضعف مما كانت عليه قبل 4 أشهر".
وأشار ترامب إلى أن ما حققته الولايات المتحدة من تقدم جاء نتيجة "الابتكار والطموح والعزم"، مؤكدًا أن إدارته تسعى إلى الحفاظ على ازدهار البلاد وريادتها العالمية.
-
أخبار متعلقة
-
حلف شمال الأطلسي يعتزم تجديد شبكة إمداد قواته بالوقود في أوروبا
-
الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعين سعدية زاهدي مديرة جديدة له
-
تصعيد إيراني أميركي وتهديدات تطال الملاحة البحرية وإمدادات النفط
-
ترامب يعترف بأن إيران احتفظت بقدرات عسكرية رغم الضربات الأمريكية
-
تحقيق مع عنصر بالخدمة السرية الأميركية مكلّف بحماية فانس
-
الصحة الإيرانية: مقتل 55 شخصا وإصابة 629 إثر الهجمات الأمريكية منذ 27 يونيو
-
إطلاق صافرات الإنذار في الكويت
-
المركزية الأميركية: إعادة توجيه 12 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران