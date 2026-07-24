الجمعة 2026-07-24 02:21 ص

ترامب: أي أضرار تلحق بالسفن ستُسدّد من الأموال الإيرانية

سفن في مضيق هرمز
سفن في مضيق هرمز
 
الجمعة، 24-07-2026 01:39 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو أي شيء يتعلق بها سيتم سدادها باستخدام الأموال الإيرانية الموجودة لدى الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وأكد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن طهران ترغب في التوصل إلى تفاهم مع واشنطن، لكنها "ليست مستعدة بعد".

وأوضح أن امتلاك إيران سلاحًا نوويًا سيشكل تهديدًا مباشرًا، مشددًا على أن منعها من الوصول إلى هذا السلاح يمثل أولوية لإدارته.

وأضاف: "إذا لم تتحرك الولايات المتحدة ضد إيران، فلن يتحرك ضدها أحد"، موضحًا أن الإيرانيين "يرغبون في القيام بشيء ما دبلوماسيًا"، لكنه اعتبر أنهم "ليسوا مستعدين بعد"، وأن إيران اليوم "أضعف مما كانت عليه قبل 4 أشهر".

وأشار ترامب إلى أن ما حققته الولايات المتحدة من تقدم جاء نتيجة "الابتكار والطموح والعزم"، مؤكدًا أن إدارته تسعى إلى الحفاظ على ازدهار البلاد وريادتها العالمية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين مرصد عالمي: ثلثا سكان غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام

سفن في مضيق هرمز

عربي ودولي ترامب: أي أضرار تلحق بالسفن ستُسدّد من الأموال الإيرانية

وفيات الجمعة 24-7-2026

الوفيات وفيات الجمعة 24-7-2026

تعبيرية

وظائف وظائف شاغرة في الحكومة- تفاصيل

مقر حلف شمال الأطلسي

عربي ودولي حلف شمال الأطلسي يعتزم تجديد شبكة إمداد قواته بالوقود في أوروبا

جورج وسوف

فن ومشاهير حفيد جديد لجورج وسوف وهذا إسمه

تعبيرية

أسواق ومال أسعار النفط عالميا تتجاوز 100 دولار

انخفاض كبير بمؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض كبير بمؤشرات الأسهم الأميركية



 
 






الأكثر مشاهدة

 