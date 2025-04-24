الخميس 2025-04-24 01:37 ص
 

ترامب: أي خفض للرسوم على الصين يعتمد على تصرفاتها

علما الصين والولايات المتحدة
علما الصين والولايات المتحدة
 
الخميس، 24-04-2025 01:10 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن أي خفض للرسوم الجمركية المفروضة على الصين سيعتمد على تصرفات قادتها.اضافة اعلان


وأضاف لصحفيين في البيت الأبيض أن واشنطن ستحدد الرسوم المفروضة على بكين خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة.
 
gnews

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