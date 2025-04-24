ترامب: أي خفض للرسوم على الصين يعتمد على تصرفاتها

وأضاف لصحفيين في البيت الأبيض أن واشنطن ستحدد الرسوم المفروضة على بكين خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة.
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