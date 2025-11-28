ترامب: أي وثيقة وقعها بايدن باستخدام القلم الآلي ملغاة ولن يكون لها أي أثر

وأفاد ترامب في تدوينة نشرها على منصة "تروث سوشيال"، بأن "ما يقارب 92% من الوثائق في عهد جو بايدن وقعت باستخدام القلم الآلي".
وشدد ترامب على أنه لا يسمح باستخدام القلم الآلي إلا بموافقة صريحة من رئيس الولايات المتحدة شخصيا.
وذكر الرئيس الأمريكي أن اليسار المتطرف الذي أحاط ببايدن في المكتب البيضاوي، انتزع الرئاسة منه.
وأعلن ترامب أنه ألغى بموجب ذلك جميع الأوامر التنفيذية وأي شيء آخر لم يوقعه جو بايدن المتعجرف بيده مباشرة، لأن الأشخاص الذين أداروا القلم الآلي تصرفوا بشكل غير قانوني.
وأشار في تدوينته إلى أن جو بايدن لم يكن ضالعا في "عملية القلم الآلي"، وإذا ادعى ذلك فسيحاكم بتهمة "شهادة الزور".
RT
