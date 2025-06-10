ترامب: إيران أصبحت أكثر تشددا في المحادثات النووية

وكان ترامب، قال إنّ الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنعقد الخميس فيما قال مسؤول إيراني كبير ومسؤول أميركي إنه ليس من المرجح عقدها في ذلك اليوم.
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