ترامب: إيران أصبحت أكثر تشددا في المحادثات النووية

07:14 م

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الوكيل الإخباري- ذكرت شبكة فوكس نيوز في منشور لها على منصة (إكس) الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في تصريحات لها إن إيران أصبحت "أكثر تشددا" في المحادثات النووية. اضافة اعلان





وكان ترامب، قال إنّ الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنعقد الخميس فيما قال مسؤول إيراني كبير ومسؤول أميركي إنه ليس من المرجح عقدها في ذلك اليوم.