ترامب: إيران تدعي رغبتها في إغلاق هرمز فقط لأنني أفرض عليها حصارا تاما

وأضاف ترامب، عبر تروث سوشيال، أن الإيرانيين يدعون رغبتهم في إغلاق المضيق فقط لأن الولايات المتحدة تفرض عليه حصاراً تاماً، مشيرا إلى أن الإيرانيين يريدون فقط "حفظ ماء الوجه".
وتابع ترامب "تواصل معي بعض الأشخاص قبل 4 أيام قائلين ’سيدي، إيران تريد فتح المضيق فورا’. لكن إذا فعلنا ذلك، فلن يكون هناك أي اتفاق مع إيران، إلا إذا دمرنا بقية بلادهم، بمن فيهم قادتهم.
وكان ترامب، أعلن تمديد وقف إطلاق النار مع طهران من أجل إتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات، لكنه أضاف أنه سيبقي الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أنه سيمدد وقف إطلاق النار حتى تقدم إيران مقترحا لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه أصدر "توجيهات للجيش بمواصلة الحصار" الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.
وحثت باكستان الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار بينهما المحدد بأسبوعين، وفقا لوزارة الخارجية الباكستانية.
-
-
عراقجي: الحصار الأميركي يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار