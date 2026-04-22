ترامب: إيران صرفت النظر عن إعدام 8 نساء

الأربعاء، 22-04-2026 09:19 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، أنّ السلطات الإيرانية صرفت النظر عن إعدام ثماني متظاهرات، بناء على طلبه .

واكد أن 4 منهن سيُطلق سراحهن فورا وأنّ الأربع الأخريات سيُحكم عليهن بالسجن لمدة شهر.

 
 


