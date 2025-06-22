ترامب: إيران قتلت وأضرت بآلاف الأميركيين

وأضاف "إيران قتلت وأضرت بآلاف الأميركيين".
وبين "إيران استولت على سفارتنا بطهران في عهد إدارة الرئيس كارتر".
وأضاف "حرمنا إيران من القنبلة النووية وكانت ستستخدمها لو استطاعت".
وبين "أشكر جيشنا الرائع على العمل الجميل الذي قام به البارحة في إيران".
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