ترامب: إيران قتلت وأضرت بآلاف الأميركيين

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي "حققنا أمس نجاحا عسكريا باهرا في إيران".

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وأضاف "إيران قتلت وأضرت بآلاف الأميركيين".



وبين "إيران استولت على سفارتنا بطهران في عهد إدارة الرئيس كارتر".



وأضاف "حرمنا إيران من القنبلة النووية وكانت ستستخدمها لو استطاعت".