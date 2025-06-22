الأحد 2025-06-22 11:16 م
 

ترامب: إيران قتلت وأضرت بآلاف الأميركيين

ترامب
ترامب
 
الأحد، 22-06-2025 09:40 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي "حققنا أمس نجاحا عسكريا باهرا في إيران".

اضافة اعلان


وأضاف "إيران قتلت وأضرت بآلاف الأميركيين".


وبين "إيران استولت على سفارتنا بطهران في عهد إدارة الرئيس كارتر".


وأضاف "حرمنا إيران من القنبلة النووية وكانت ستستخدمها لو استطاعت".


وبين "أشكر جيشنا الرائع على العمل الجميل الذي قام به البارحة في إيران".

 
gnews

أحدث الأخبار

سبب غير متوقع لألم الظهر

طب وصحة سبب غير متوقع لألم الظهر

علم ايران

عربي ودولي هآرتس: لم يعد هناك ما يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية في إيران

علم ايران

عربي ودولي إيران: مقتل قائد لواء و3 ضباط وجنديين بهجوم إسرائيلي

مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي قبل أيام في طهران

عربي ودولي أكثر من 200 موقع في طهران تعرض للقصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: قريبون من تحقيق أهداف الحرب مع إيران

جلسة طارئة لمجلس الأمن الليلة بشأن إيران

عربي ودولي جلسة طارئة لمجلس الأمن الليلة بشأن إيران

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي وزير الخارجية الأميركي: الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران

ترامب

عربي ودولي ترامب: إيران قتلت وأضرت بآلاف الأميركيين



 
 





الأكثر مشاهدة