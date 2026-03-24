ترامب: إيران وافقت على أن لا تملك سلاحا نوويا أبدا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إيران وافقت على أنها لن تملك سلاحاً نووياً أبداً.

وأضاف ترامب أن واشنطن تجري محادثات مع الأشخاص المناسبين في إيران من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية، مؤكداً أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق.