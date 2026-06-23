ترامب: إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية.. وسنبقي مضيق هرمز مفتوحا

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران وافقت بشكل كامل على إجراء عمليات تفتيش نووية "بأعلى المستويات" ولفترة طويلة في المستقبل، مؤكداً أن ذلك سيضمن ما وصفه بـ"الشفافية النووية"، وأن استمرار المفاوضات كان مشروطاً بموافقة طهران على هذه الإجراءات. اضافة اعلان





وأضاف ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وافقت، بناء على هذه الخطوة و"تنازلات كبيرة أخرى" من جانب إيران، على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وعدم المضي في فرض حصار بحري، مع الإبقاء على القطع البحرية الأميركية في مواقعها تحسباً لإعادة فرض الحصار إذا دعت الحاجة.



وأوضح أن الأموال أو الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات التي ستفرج عنها وزارة الخزانة الأميركية ستوضع في حساب ضمان تديره الولايات المتحدة، وستُستخدم حصراً لشراء الأغذية والمستلزمات الطبية من الولايات المتحدة، بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا من المزارعين الأميركيين.



وأشار ترامب إلى أن إيران تواجه أزمة إنسانية، معتبراً أن تقديم المساعدة بات أمراً ضرورياً "قبل فوات الأوان"، مضيفاً أن المحادثات "تسير بشكل جيد".



وفي منشور منفصل، قال ترامب إن 19 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم أمس، وهو مستوى وصفه بأنه "رقم قياسي تاريخي"، مشيراً إلى أن أسعار النفط تتراجع وأن العالم أصبح "مكاناً أكثر أمناً".





