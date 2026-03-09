الثلاثاء 2026-03-10 12:06 ص

ترامب : الحرب "انتهت إلى حد كبير"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الإثنين، 09-03-2026 10:41 م

الوكيل الإخباري-   ذكر مراسل لقناة سي.بي.إس على موقع إكس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مقابلة مع القناة إنه يعتقد أن الحرب على إيران "انتهت إلى حد كبير".

وأضاف ترامب أن واشنطن متقدمة "بفارق كبير" عن المدة الزمنية التي قدرتها مبدئيا وتراوحت بين أربعة وخمسة أسابيع.

 
 


gnews

