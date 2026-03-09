ترامب : الحرب "انتهت إلى حد كبير"

الوكيل الإخباري- ذكر مراسل لقناة سي.بي.إس على موقع إكس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مقابلة مع القناة إنه يعتقد أن الحرب على إيران "انتهت إلى حد كبير".

