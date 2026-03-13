ترامب: الحرب على إيران تمضي "بسرعة كبيرة"

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنّ الحرب على إيران تمضي "بسرعة كبيرة"، حتى مع تعهد المرشد الأعلى الإيراني الجديد الثأر في أول تصريح له.

وصرّح ترامب في البيت الأبيض "الوضع مع إيران يتطور بسرعة كبيرة. إنه يسير على ما يرام، وجيشنا لا مثيل له".