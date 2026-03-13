ترامب: الحرب على إيران تمضي "بسرعة كبيرة"

وصرّح ترامب في البيت الأبيض "الوضع مع إيران يتطور بسرعة كبيرة. إنه يسير على ما يرام، وجيشنا لا مثيل له".
وأضاف خلال حضوره فعالية لمناسبة شهر تاريخ المرأة مع السيدة الأولى ميلانيا "إنهم حقا دولة إرهاب وكراهية، وهم يدفعون ثمنا باهظا الآن".
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الأميركي: تحطم طائرة تزويد وقود أميركية غرب العراق
-
فقدان طائرة تزويد بالوقود أميركية وعمليات البحث جارية
-
إطلاق موجة صاروخية جديدة من إيران نحو أهداف في المنطقة
-
طهران: ينبغي للسفن التنسيق مع البحرية لعبور مضيق هرمز
-
إصابة 6 جنود فرنسيين جراء "هجوم بمسيرات" في العراق
-
الدولية للهجرة تستنكر استهداف النازحين في بيروت
-
سفير إيران لدى الأمم المتحدة ينفي عزم طهران إغلاق مضيق هرمز
-
إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي بولاية ميشيغان الأميركية