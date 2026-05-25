الإثنين 2026-05-25 01:15 ص

ترامب: الحصار على إيران مستمر حتى إبرام اتفاق

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الإثنين، 25-05-2026 12:59 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنّه أبلغ ممثليه بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران، مؤكدا أن الحصار سيظل "ساري المفعول بالكامل" إلى حين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه.اضافة اعلان


وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن العلاقة مع إيران أصبحت "أكثر احترافية وإنتاجية"، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تدرك طهران أنها "لا يمكن أن تطور أو تمتلك سلاحا أو قنبلة نووية".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الحصار على إيران مستمر حتى إبرام اتفاق

هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب شرقي العراق

أخبار محلية هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر شرق بحيرة طبريا

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء" تدعو المنشآت للتحقق من بطاقات التعريف الخاصة بمفتشيها

مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك

عربي ودولي مصر تؤكد التمسك بالمسار الدبلوماسي لأزمات المنطقة

شعار البريد الأردني

أخبار محلية البريد الأردني يحتفل بالاستقلال

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو يؤكد أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق نووي "في 72 ساعة"

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة الـ 80

أخبار محلية الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة الـ 80

بلدية عجلون تُنجز أكبر لوحة أرضية احتفاءً بالاستقلال الـ 80

أخبار محلية بلدية عجلون تُنجز أكبر لوحة أرضية احتفاءً بالاستقلال الـ 80



 
 






الأكثر مشاهدة

 