ترامب: الحصار على إيران مستمر حتى توقيع اتفاق نهائي

الأحد، 24-05-2026 09:32 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنّه أبلغ ممثليه بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران، مؤكدا أن الحصار سيظل "ساري المفعول بالكامل" إلى حين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن العلاقة مع إيران أصبحت "أكثر احترافية وإنتاجية"، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تدرك طهران أنها "لا يمكن أن تطور أو تمتلك سلاحا أو قنبلة نووية".


وأشار إلى أن الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما كان "واحدا من أسوأ الاتفاقات" التي عقدتها الولايات المتحدة، معتبرا أنه شكّل "مسارا مباشرا" نحو تطوير إيران سلاحا نوويا.

 
 


