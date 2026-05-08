ترامب: المحادثات مستمرة لإنهاء الصراع مع إيران

وأضاف ترامب أن المحادثات مستمرة لإنهاء هذا الصراع الكبير ونحن نقترب أكثر فأكثر كل يوم.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن واشنطن تتوقع ردا من إيران الجمعة، على الاقتراحات الأميركية، للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران.
وتجددت المواجهة الجمعة، بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز وأعلن الجيش الأميركي استهداف ناقلتي نفط إيرانيتين، تزامنا مع إعلان واشنطن أنها تنتظر اليوم ردّا من طهران على اقتراحها لوقف الحرب.
وأغلقت إيران عمليا مضيق هرمز الذي كان يمرّ عبره خُمس إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال، مما أثار اضطرابا كبيرا في الأسواق العالمية وحركة الملاحة البحرية. في المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارا على موانئ إيران.
