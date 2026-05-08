ترامب: المحادثات مستمرة لإنهاء الصراع مع إيران

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة بهدف إنهاء الصراع القائم.

وأضاف ترامب أن المحادثات مستمرة لإنهاء هذا الصراع الكبير ونحن نقترب أكثر فأكثر كل يوم.



وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن واشنطن تتوقع ردا من إيران الجمعة، على الاقتراحات الأميركية، للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران.



وتجددت المواجهة الجمعة، بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز وأعلن الجيش الأميركي استهداف ناقلتي نفط إيرانيتين، تزامنا مع إعلان واشنطن أنها تنتظر اليوم ردّا من طهران على اقتراحها لوقف الحرب.