الجمعة 2026-05-08 10:58 م

ترامب: المحادثات مستمرة لإنهاء الصراع مع إيران

ي
أرشيفية
 
الجمعة، 08-05-2026 09:21 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة بهدف إنهاء الصراع القائم.

اضافة اعلان


وأضاف ترامب أن المحادثات مستمرة لإنهاء هذا الصراع الكبير ونحن نقترب أكثر فأكثر كل يوم.


وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن واشنطن تتوقع ردا من إيران الجمعة، على الاقتراحات الأميركية، للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران.


وتجددت المواجهة الجمعة، بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز وأعلن الجيش الأميركي استهداف ناقلتي نفط إيرانيتين، تزامنا مع إعلان واشنطن أنها تنتظر اليوم ردّا من طهران على اقتراحها لوقف الحرب.


وأغلقت إيران عمليا مضيق هرمز الذي كان يمرّ عبره خُمس إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال، مما أثار اضطرابا كبيرا في الأسواق العالمية وحركة الملاحة البحرية. في المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارا على موانئ إيران.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي عاجل ترامب يعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا

ن

أخبار محلية "المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط القروض الشخصية (السلف) لشهر أيار

f

عربي ودولي مستشار للمرشد الإيراني: السيطرة على مضيق هرمز أشبه بحيازة "قنبلة ذرية"

ب

أخبار محلية فادي أبو عريش يكتب: تضحيات في السياحة لم تؤخذ بالاعتبار

ب

أسواق ومال الدولار يتراجع أمام سلة من العملات

ي

عربي ودولي ترامب: المحادثات مستمرة لإنهاء الصراع مع إيران

ؤ

عربي ودولي اشتباك جديد في هرمز وواشنطن تنتظر رد طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب

ي

أخبار محلية الحسين إربد بطلا لدوري المحترفين للمرة الثالثة على التوالي



 
 






الأكثر مشاهدة

 