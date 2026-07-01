ترامب: المحادثات مع إيران تمضي بشكل جيدا جدا

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، مضيفا أن الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد. اضافة اعلان





وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته في رحلة "عملية نزع السلاح النووي الإيراني تسير على ما يرام. عقدوا اجتماعات جيدة جدا، وسنرى ما سيحدث".





