الأربعاء 2026-07-01 04:25 م

ترامب: المحادثات مع إيران تمضي بشكل جيدا جدا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الأربعاء، 01-07-2026 03:56 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، مضيفا أن الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد.اضافة اعلان


وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته في رحلة "عملية نزع السلاح النووي الإيراني تسير على ما يرام. عقدوا اجتماعات جيدة جدا، وسنرى ما سيحدث".
 
 


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