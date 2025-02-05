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ترامب: المفاوضات بشأن أوكرانيا "جيدة للغاية"

ترامب
ترامب
الأربعاء، 05-02-2025 01:55 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات بشأن قضية التسوية في أوكرانيا تسير بشكل "جيد للغاية".

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وقال ترامب ردا على أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض: "لقد عملنا بجهد كبير أيضا بشأن روسيا وأوكرانيا".

وأضاف: "أعتقد أننا أجرينا محادثات جيدة للغاية".

ولكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية حول المفاوضات.

 
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