ترامب: المفاوضات بشأن أوكرانيا "جيدة للغاية"

وأضاف: "أعتقد أننا أجرينا محادثات جيدة للغاية".
ولكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية حول المفاوضات.
-
أخبار متعلقة
-
زيلينسكي يؤكد رفضه إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل انتهاء القتال
-
اليمن.. انقطاع كامل للتيار الكهربائي في عدن
-
ترامب يستأنف سياسة "الضغط الأقصى" على إيران
-
ترامب خلال لقائه نتنياهو: الحل يكمن في خروج الفلسطينيين من غزة
-
زيلينسكي يعلن عن تغيرات في منطقة العمليات الخاصة
-
مستشار الرئيس الأمريكي: ترامب يخطط لتغيير هيكلية الاقتصاد الأمريكي
-
ترامب يوقع أمرا بالانسحاب من الأونروا ومجلس حقوق الإنسان
-
"العفو الدولية" تطالب واشنطن باعتقال نتنياهو