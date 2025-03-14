 
الجمعة 2025-03-14 02:47 ص
 




            

        








    

        

        

            ترامب: الولايات المتحدة لا تريد تهديد روسيا بالضغط بعد تصريحاتها الإيجابية بشأن أوكرانيا
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ترامب: الولايات المتحدة لا تريد تهديد روسيا بالضغط بعد تصريحاتها الإيجابية بشأن أوكرانيا

            
                

                    ترامب
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        01:57 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لا ترغب في المرحلة الحالية من المباحثات مع روسيا في تهديدها بالضغط وتشديد العقوبات.
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وقال ترامب خلال لقاء مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته في البيت الأبيض ردا على طلب الصحفيين بخصوص احتمالات تشديد العقوبات على روسيا: "حسنا، لدي بالفعل وسيلة ضغط".

وأضاف: "لكنني لا أريد التحدث عن وسيلة ضغط، لأننا الآن نتحدث معهم (الروس). وتصريحاتهم اليوم كانت إيجابية إلى حد كبير، إذا انطلقنا منها. لذلك لا أريد التحدث عن هذا (الضغط على موسكو)".

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة.

كما أعرب الرئيس الروسي عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اهتمامه الكبير بتسوية الأزمة الأوكرانية، وشدد بوتين على أن روسيا ستتفاوض بشأن الخطوات التالية لإنهاء الصراع بناء على الوضع على الأرض، مشددا على أنه سيتم تنفيذ جميع الخطط العسكرية في مقاطعة كورسك وعلى الجبهات الأخرى.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                ترامب: الولايات المتحدة لا تريد تهديد روسيا بالضغط بعد تصريحاتها الإيجابية بشأن أوكرانيا

                            
                    
                    

                        
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