ترامب: الولايات المتحدة لا تريد تهديد روسيا بالضغط بعد تصريحاتها الإيجابية بشأن أوكرانيا

وأضاف: "لكنني لا أريد التحدث عن وسيلة ضغط، لأننا الآن نتحدث معهم (الروس). وتصريحاتهم اليوم كانت إيجابية إلى حد كبير، إذا انطلقنا منها. لذلك لا أريد التحدث عن هذا (الضغط على موسكو)".
هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة.
كما أعرب الرئيس الروسي عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اهتمامه الكبير بتسوية الأزمة الأوكرانية، وشدد بوتين على أن روسيا ستتفاوض بشأن الخطوات التالية لإنهاء الصراع بناء على الوضع على الأرض، مشددا على أنه سيتم تنفيذ جميع الخطط العسكرية في مقاطعة كورسك وعلى الجبهات الأخرى.
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