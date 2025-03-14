ترامب: الولايات المتحدة لا تريد تهديد روسيا بالضغط بعد تصريحاتها الإيجابية بشأن أوكرانيا

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لا ترغب في المرحلة الحالية من المباحثات مع روسيا في تهديدها بالضغط وتشديد العقوبات.

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