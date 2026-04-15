الأربعاء 2026-04-15 10:02 ص

ترامب: امتلاك إيران سلاحا نوويا "غير مقبول بتاتا"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأربعاء، 15-04-2026 07:01 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن امتلاك إيران سلاحا نوويا "غير مقبول بتاتا.اضافة اعلان


وأضاف ترامب، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) "لم يدعم الولايات المتحدة ولن يفعل ذلك في المستقبل"، في تصريحات تعكس موقفا متشددا من الحلف.

وفي سياق متصل، نقل مراسل إيه.بي.سي عن ترامب قوله إنه لا يفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، ولا يعتقد أن ذلك سيكون ضروريا.

وأشار ترامب، بحسب المراسل، إلى أن مسار التطورات "قد ينتهي بأي من الطريقتين"، لكنه رجّح أن يكون التوصل إلى اتفاق هو الخيار الأفضل، لما قد يتيحه من فرصة لإعادة البناء.

ترامب، قال الثلاثاء، إن الحرب مع إيران "على وشك الانتهاء"، وفقا لتصريحات من مقابلة مرتقبة على قناة فوكس نيوز من المقرر أن تبث الأربعاء.

وعندما سئل مباشرة عما إذا كانت الحرب قد انتهت، أشار ترامب إلى أنها تقترب من نهايتها، مبينا أنها قريبة جدا من الانتهاء.

وكانت 4 مصادر قالت إنه من الممكن أن يعود فريقا التفاوض من الولايات المتحدة وإيران إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، وذلك بعد أيام من انتهاء المحادثات الأعلى مستوى بين البلدين منذ عام 1979 في العاصمة الباكستانية دون تحقيق أي اختراق.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قال، الاثنين، إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران "صامد"، مؤكدا مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق بعد فشل محادثات إسلام آباد نهاية الأسبوع.
 
 


عطلة رسميَّة في الثَّلاثين من نيسان بمناسبة يوم العمَّال العالمي

ترامب: لا أفكر في تمديد الهدنة مع إيران

خاص بالوكيل سوق الخضار: الصقيع رفع أسعار البندورة وتوقعات بانخفاضها اعتبارا من اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف يبدأ الأربعاء جولة دبلوماسية مكثفة لأربعة أيام تشمل المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، في إطار مساعي باكستان الحثيثة تمهيدا لجولة ثانية م

الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران

إطلاق صواريخ من لبنان نحو عكا ونهاريا وإنذارات واسعة في الجليل

القيادي الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي

فلسطين "نزيف وإصابات".. حملة البرغوثي تكشف عن اعتداءات بحقه في سجون الاحتلال

أسواق ومال تباين أسعار النفط وسط غموض إزاء إمدادات الشرق الأوسط



 






