ترامب: امتلاك إيران سلاحا نوويا "غير مقبول بتاتا"

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن امتلاك إيران سلاحا نوويا "غير مقبول بتاتا.





وأضاف ترامب، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) "لم يدعم الولايات المتحدة ولن يفعل ذلك في المستقبل"، في تصريحات تعكس موقفا متشددا من الحلف.



وفي سياق متصل، نقل مراسل إيه.بي.سي عن ترامب قوله إنه لا يفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، ولا يعتقد أن ذلك سيكون ضروريا.



وأشار ترامب، بحسب المراسل، إلى أن مسار التطورات "قد ينتهي بأي من الطريقتين"، لكنه رجّح أن يكون التوصل إلى اتفاق هو الخيار الأفضل، لما قد يتيحه من فرصة لإعادة البناء.



ترامب، قال الثلاثاء، إن الحرب مع إيران "على وشك الانتهاء"، وفقا لتصريحات من مقابلة مرتقبة على قناة فوكس نيوز من المقرر أن تبث الأربعاء.



وعندما سئل مباشرة عما إذا كانت الحرب قد انتهت، أشار ترامب إلى أنها تقترب من نهايتها، مبينا أنها قريبة جدا من الانتهاء.



وكانت 4 مصادر قالت إنه من الممكن أن يعود فريقا التفاوض من الولايات المتحدة وإيران إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، وذلك بعد أيام من انتهاء المحادثات الأعلى مستوى بين البلدين منذ عام 1979 في العاصمة الباكستانية دون تحقيق أي اختراق.



وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قال، الاثنين، إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران "صامد"، مؤكدا مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق بعد فشل محادثات إسلام آباد نهاية الأسبوع.





