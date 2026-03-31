ترامب بشأن إيران: يجب على الدول شراء النفط من الولايات المتحدة

الثلاثاء، 31-03-2026 02:55 م
الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "ستتذكر" موقف فرنسا بعد رفضها السماح لطائرات محملة بإمدادات عسكرية متجهة إلى إسرائيل بالمرور عبر أجوائها.


وأضاف ترامب في منشورات على منصة "تروث سوشال"، الثلاثاء، أن فرنسا كانت "غير مفيدة للغاية" فيما يتعلق بما وصفه بـ"جزار إيران" مشيرًا إلى أنه "تم القضاء عليه بنجاح".

وفي سياق متصل، وجّه ترامب انتقادات إلى دول قال، إنها تعاني من نقص في وقود الطائرات؛ بسبب التوترات في مضيق هرمز، من بينها المملكة المتحدة، معتبرًا أنها "رفضت المشاركة" في عمليات ضد إيران.

ودعا ترامب هذه الدول إلى شراء الوقود من الولايات المتحدة، أو "التوجه إلى المضيق وأخذه"، مضيفًا أن على هذه الدول "تعلم القتال من أجل نفسها"، وأن الولايات المتحدة "لن تكون موجودة لمساعدتها بعد الآن".

وأشار إلى أن إيران "تم تدميرها فعليًا" معتبرًا أن "الجزء الأصعب قد انتهى" وداعيًا الدول إلى "الحصول على نفطها بنفسها".
 
 


