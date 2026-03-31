ترامب بشأن إيران: يجب على الدول شراء النفط من الولايات المتحدة

وأضاف ترامب في منشورات على منصة "تروث سوشال"، الثلاثاء، أن فرنسا كانت "غير مفيدة للغاية" فيما يتعلق بما وصفه بـ"جزار إيران" مشيرًا إلى أنه "تم القضاء عليه بنجاح".
وفي سياق متصل، وجّه ترامب انتقادات إلى دول قال، إنها تعاني من نقص في وقود الطائرات؛ بسبب التوترات في مضيق هرمز، من بينها المملكة المتحدة، معتبرًا أنها "رفضت المشاركة" في عمليات ضد إيران.
ودعا ترامب هذه الدول إلى شراء الوقود من الولايات المتحدة، أو "التوجه إلى المضيق وأخذه"، مضيفًا أن على هذه الدول "تعلم القتال من أجل نفسها"، وأن الولايات المتحدة "لن تكون موجودة لمساعدتها بعد الآن".
وأشار إلى أن إيران "تم تدميرها فعليًا" معتبرًا أن "الجزء الأصعب قد انتهى" وداعيًا الدول إلى "الحصول على نفطها بنفسها".
أخبار متعلقة
-
"الأونروا": استمرار المعاناة في غزة رغم وقف إطلاق النار
-
رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني: أي استهداف لمنشآت إسرائيل سينعكس فوراً على فلسطين
-
كاتس: سنقيم منطقة عازلة داخل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني
-
فلسطين تدعو الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم ضد الاحتلال الإسرائيلي
-
الصين تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في الشرق الأوسط
-
6 إصابات في تل أبيب بعد استهدافها برشقة صاروخية واسعة
-
مسؤول أمريكي رفيع: لم نكن نتوقع حجم الرد الإيراني على هجمات واشنطن
-
إصابة "مواقع عسكرية" في غارات على وسط إيران