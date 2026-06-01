الإثنين 2026-06-01 11:28 م

ترامب بعد اتصال مع نتنياهو: إسرائيل لن ترسل قوات إلى بيروت

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الإثنين، 01-06-2026 09:53 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، إن إسرائيل لن ترسل أي قوات إلى بيروت، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

اضافة اعلان


وقال ترامب، إنه أجرى اتصالا مثمرا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين واتفقوا على وقف جميع عمليات إطلاق النار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

عربي ودولي الأمم المتحدة تدعو إلى "تجنب المزيد من التصعيد" في لبنان

حزب الله

عربي ودولي السفارة اللبنانية بواشنطن: حزب الله وافق على مقترح بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل

ذهب

أسواق ومال الذهب يهبط عالميا

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة الحسين للإبداع الصحفي الثلاثاء

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب بعد اتصال مع نتنياهو: إسرائيل لن ترسل قوات إلى بيروت

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أجريتُ اتصالا مثمرا مع حزب الله عبر ممثلين واتفقوا على وقف إطلاق النار

الأمن العام يوضح تفاصيل اعتداء على حدث في إربد

أخبار محلية مقتل شخص بعد إطلاق نار في الأشرفية وإصابة 3 مواطنين

حزب الله

عربي ودولي أ ف ب: حزب الله لن يوقف استهداف شمال إسرائيل طالما واصلت ضرباتها



 
 






الأكثر مشاهدة

 