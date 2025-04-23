الأربعاء 2025-04-23 08:46 م
 

ترامب: تصريحات زيلينسكي تضر بمحادثات السلام مع روسيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في لقاء سابق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في لقاء سابق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
 
الأربعاء، 23-04-2025 07:58 م
الوكيل الإخباري-   انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقوله إن أوكرانيا لن تعترف باحتلال روسيا لشبه جزيرة القرم، ووصف ذلك بأنه تصريح تحريضي سيصعب التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.اضافة اعلان


وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "هذا التصريح مضر للغاية بمفاوضات السلام مع روسيا".

وأضاف أن شبه جزيرة القرم فُقدت منذ سنوات "وليست حتى موضع نقاش".

وفي وقت جرت محادثات في لندن بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين، نشر الرئيس الأميركي منشورا طويلا شديد اللهجة على منصته تروث سوشال، مكررا أن زيلينسكي "ليس لديه أوراق في يده"، ومتهما إياه بـ"إطالة أمد المجازر" لأنه يرفض الاعتراف بسيادة موسكو على القرم بعدما ضمتها عام 2014.
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يترأس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

المجموعة تبنت معالجة القضايا المتعلقة بالحفاظ على الكوكب وحمايته للأجيال القادمة

أخبار الشركات زين تنشر تقريرها السنوي الـ14 للاستدامة بعنوان "التحول النموذجي الجديد"

غزة

فلسطين الجيش الإسرائيلي يستهدف مبنى مدرسة بغزة

غزة

فلسطين جرحى بقصف على دير البلح

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تغير ملموس على حالة الطقس بالاردن يوم الخميس - تحذيرات

أمسية شعرية في اتحاد والأدباء الأردنيين

أخبار محلية أمسية شعرية في اتحاد والأدباء الأردنيين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في لقاء سابق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي ترامب: تصريحات زيلينسكي تضر بمحادثات السلام مع روسيا

جامعة اليرموك

أخبار محلية افتتاح عيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في "طب اليرموك"



 
 





الأكثر مشاهدة