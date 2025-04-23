ترامب: تصريحات زيلينسكي تضر بمحادثات السلام مع روسيا

وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "هذا التصريح مضر للغاية بمفاوضات السلام مع روسيا".
وأضاف أن شبه جزيرة القرم فُقدت منذ سنوات "وليست حتى موضع نقاش".
وفي وقت جرت محادثات في لندن بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين، نشر الرئيس الأميركي منشورا طويلا شديد اللهجة على منصته تروث سوشال، مكررا أن زيلينسكي "ليس لديه أوراق في يده"، ومتهما إياه بـ"إطالة أمد المجازر" لأنه يرفض الاعتراف بسيادة موسكو على القرم بعدما ضمتها عام 2014.
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