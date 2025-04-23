ترامب: تصريحات زيلينسكي تضر بمحادثات السلام مع روسيا

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الوكيل الإخباري- انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقوله إن أوكرانيا لن تعترف باحتلال روسيا لشبه جزيرة القرم، ووصف ذلك بأنه تصريح تحريضي سيصعب التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا. اضافة اعلان





وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "هذا التصريح مضر للغاية بمفاوضات السلام مع روسيا".



وأضاف أن شبه جزيرة القرم فُقدت منذ سنوات "وليست حتى موضع نقاش".



وفي وقت جرت محادثات في لندن بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين، نشر الرئيس الأميركي منشورا طويلا شديد اللهجة على منصته تروث سوشال، مكررا أن زيلينسكي "ليس لديه أوراق في يده"، ومتهما إياه بـ"إطالة أمد المجازر" لأنه يرفض الاعتراف بسيادة موسكو على القرم بعدما ضمتها عام 2014.