ترامب: تمكنت من تسوية نزاعات لم أكن أعلم بها

وقال ترامب خلال توقيع ميثاق "مجلس السلام" حول غزة: "لم يكن الكثير من الناس يعلمون، بمن فيهم أنا، بوجود بعض هذه الصراعات وقد استمر بعضها 32 عاما في حالة و35 عاما في أخرى و137 عاما في أخرى. لقد كنا سعداء للغاية بتسوية النزاع بين الهند وباكستان، وهما قوتان نوويتان".
وأشار إلى أن النزاع في أوكرانيا أثبت أنه الأصعب حلا، لكنه أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا.
كما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للتفاوض مع أي طرف بما يخدم مصالح السلام.
وفي وقت سابق أعرب مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف عن تفاؤله بشأن التوصل إلى تسوية في الملف الأوكراني، وذلك قبيل لقائه المرتقب اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
هرتسوغ يرفض العفو الفوري عن نتنياهو رغم ضغط ترامب
-
بوتين يكشف بحث تحويل أصول روسية مجمدة لدعم غزة
-
بمشاركة الأردن .. دافوس تشهد توقيع ميثاق مجلس السلام رسمياً
-
ترامب: أوقفنا 8 حروب وسنوقف حربا إضافية هي من الأصعب
-
بدء مراسم توقيع ميثاق مجلس السلام في دافوس
-
العراق يباشر محاكمة معتقلي داعش المرحلين من سوريا
-
هاكابي: أجلنا ضربة إيران ولم نلغها
-
بريطانيا: لن نوقع اليوم على ميثاق "مجلس السلام"