ترامب: تمكنت من تسوية نزاعات لم أكن أعلم بها

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بفضل مشاركته تمت تسوية نزاعات لم يكن الكثيرون على علم بها من قبل.اضافة اعلان


وقال ترامب خلال توقيع ميثاق "مجلس السلام" حول غزة: "لم يكن الكثير من الناس يعلمون، بمن فيهم أنا، بوجود بعض هذه الصراعات وقد استمر بعضها 32 عاما في حالة و35 عاما في أخرى و137 عاما في أخرى. لقد كنا سعداء للغاية بتسوية النزاع بين الهند وباكستان، وهما قوتان نوويتان".

وأشار إلى أن النزاع في أوكرانيا أثبت أنه الأصعب حلا، لكنه أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للتفاوض مع أي طرف بما يخدم مصالح السلام.

وفي وقت سابق أعرب مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف عن تفاؤله بشأن التوصل إلى تسوية في الملف الأوكراني، وذلك قبيل لقائه المرتقب اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

روسيا اليوم 
 
 


