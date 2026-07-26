ترامب: توقف الضربات على إيران مؤقتًا لا يعني التراجع

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الوكيل الإخباري- أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن واشنطن لا تزال جاهزة لشن هجوم واسع على إيران إذا لم تنفذ ما تريده الولايات المتحدة. اضافة اعلان





وقال ترامب، في مقابلة مع قناة LCI الفرنسية: "توقف الضربات مؤقتًا لا يعني أننا تراجعنا"، مضيفًا: "ما زلنا جاهزين لشن هجوم واسع على إيران إذا لم تنفذ ما نريد".



ويأتي ذلك في وقت توقفت فيه الولايات المتحدة، السبت، عن شن غارات جوية على إيران لأول ليلة منذ أسبوعين. ولم يصدر عن واشنطن أي تفسير حتى الآن لأسباب وقفها المفاجئ لسلسلة من 13 ليلة من الضربات المتصاعدة منذ انهيار الاتفاق المؤقت، والتي جاءت ردًا على الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز.



ولم ترد، أيضًا، السبت، تقارير عن انطلاق هجمات من إيران على دول المنطقة، على غرار الهجمات التي كانت تشنها يوميًا.



ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين، لم يسمهما، قولهما إن ترامب أمر الجيش، الجمعة، بعدم شن هجمات جديدة على إيران.



وانهارت، فعليًا، قبل أسبوعين، الهدنة المؤقتة التي كان من المفترض أن تنهي الحرب بين طهران وواشنطن، إذ شنت القوات الأميركية هجمات على أهداف في جنوب إيران ردًا على تعطيل إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز.



وهدد ترامب، خلال الأيام القليلة الماضية، بتوسيع قائمة الأهداف لتشمل محطات الكهرباء والجسور في إيران، وإرسال قوات برية للسيطرة على جزيرة خارك، مركز تصدير النفط في إيران، إضافة إلى قصف موقع عميق تحت الأرض يرتبط بالبرنامج النووي، يُعرف باسم "جبل الفأس". لكن ترامب قال، الجمعة، إنه لم يتخذ بعد قرارًا بشأن تنفيذ هجمات كبرى جديدة.





