ترامب: جرت محاولة لعزلي لأنني طلبت من زيلينسكي "عدم الغش"

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحزب الديمقراطي حاول عزله سابقا بسبب طلبه من فلاديمير زيلينسكي "عدم الغش" وتحذيره السلطات الأوكرانية من الفساد.



وقال ترامب مخاطبا كتلة أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب مستذكرا مكالمة هاتفية مع زيلينسكي: "قلت لأوكرانيا ألا تغش. وإذا رأيت أي غش، أبلغ النائب العام الأمريكي. هكذا، هذا كان محتوى مكالمتي. قالوا (ممثلو الحزب الديمقراطي): إنه حاول ترهيبهم".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "قلت - فقط لا تغشوا. ولدينا اتفاقية موقعة تقول إن أوكرانيا لا يمكنها الغش." وتابع: "لقد انتهكوا الاتفاقية عدة مرات. سأقول هكذا: ستعرفون أنني كنت على حق في هذا أيضًا. لكن لم يتم طرد أحد".



تشير التصريحات إلى فضيحة شركة "بوريسما" الأوكرانية للطاقة، حيث انضم هانتر بايدن (ابن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن) إلى مجلس إدارتها عام 2014 أثناء شغل والده منصب نائب الرئيس. وأثيرت اتهامات بأنه ربما دافع عن مصالح الشركة بمساعدة والده.



وفي عام 2019، بدأ محامي ترامب رودي جولياني تحقيقا في القضية. وفي مكالمة هاتفية مع زيلينسكي في 25 يوليو 2019، حث ترامب الرئيس الأوكراني على التعاون مع تحقيق جولياني، وهو ما فسره الديمقراطيون كمحاولة للضغط على زعيم أجنبي وأدى إلى بدء إجراءات العزل ضد ترامب.



وانتهت تلك الإجراءات بعدم إدانة ترامب في مجلس الشيوخ، بينما استمرت القضية كأحد عناصر الصراع السياسي الداخلي الأمريكي. وقد فاز جو بايدن بانتخابات 2020، بينما عاد ترامب للفوز بالرئاسة في انتخابات 2024.