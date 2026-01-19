ترامب: حان الوقت لإبعاد "التهديد الروسي" عن غرينلاند

08:47 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الدنمارك لم تتمكن من فعل أي شيء لإبعاد "التهديد الروسي" عن غرينلاند، مضيفا "حان الوقت لذلك الآن وسيتم".





أصر ترامب مرارا على أنه لن يرضى بأقل من ملكية بلاده لغرينلاند، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابع للدنمارك، في حين يصر قادة كل من الدنمارك وغرينلاند على أن الجزيرة ليست للبيع وليست هناك رغبة في أن تكون جزءا من الولايات المتحدة.

