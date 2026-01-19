الإثنين 2026-01-19 09:15 ص

ترامب: حان الوقت لإبعاد "التهديد الروسي" عن غرينلاند

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الإثنين، 19-01-2026 08:47 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الدنمارك لم تتمكن من فعل أي شيء لإبعاد "التهديد الروسي" عن غرينلاند، مضيفا "حان الوقت لذلك الآن وسيتم".اضافة اعلان


أصر ترامب مرارا على أنه لن يرضى بأقل من ملكية بلاده لغرينلاند، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابع للدنمارك، في حين يصر قادة كل من الدنمارك وغرينلاند على أن الجزيرة ليست للبيع وليست هناك رغبة في أن تكون جزءا من الولايات المتحدة.
 
 


