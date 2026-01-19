ترامب: حان الوقت لإبعاد "التهديد الروسي" عن غرينلاند

أصر ترامب مرارا على أنه لن يرضى بأقل من ملكية بلاده لغرينلاند، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابع للدنمارك، في حين يصر قادة كل من الدنمارك وغرينلاند على أن الجزيرة ليست للبيع وليست هناك رغبة في أن تكون جزءا من الولايات المتحدة.
