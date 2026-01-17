ترامب: حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الوقت قد حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران، داعيًا إلى إنهاء حكم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي المستمر منذ 37 عامًا.

ونقل موقع بوليتكو الأميركي عن ترامب قوله، السبت، إن "الوقت قد حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران"، وذلك في ظل تراجع الاحتجاجات الواسعة في البلاد.



وأشار ترامب إلى أن آلاف المحتجين قُتلوا في أنحاء مختلفة من إيران خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، الأمر الذي دفعه إلى التلويح مرارًا بإمكانية التدخل العسكري.



وتابع ترامب "خامنئي يجب أن يدير بلاده بشكل صحيح وأن يكف عن قتل الناس، وخامنئي مذنب وتسبب بالتدمير الكامل لبلاده"، معتبرا أن "إيران أسوأ مكان للعيش في العالم بسبب سوء القيادة".



وكان الرئيس الأميركي قد دعا، الثلاثاء الماضي، الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاجات و"السيطرة على المؤسسات"، مؤكدًا أن "المساعدة في الطريق".