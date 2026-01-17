ترامب: حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران

ونقل موقع بوليتكو الأميركي عن ترامب قوله، السبت، إن "الوقت قد حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران"، وذلك في ظل تراجع الاحتجاجات الواسعة في البلاد.
وأشار ترامب إلى أن آلاف المحتجين قُتلوا في أنحاء مختلفة من إيران خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، الأمر الذي دفعه إلى التلويح مرارًا بإمكانية التدخل العسكري.
وتابع ترامب "خامنئي يجب أن يدير بلاده بشكل صحيح وأن يكف عن قتل الناس، وخامنئي مذنب وتسبب بالتدمير الكامل لبلاده"، معتبرا أن "إيران أسوأ مكان للعيش في العالم بسبب سوء القيادة".
وكان الرئيس الأميركي قد دعا، الثلاثاء الماضي، الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاجات و"السيطرة على المؤسسات"، مؤكدًا أن "المساعدة في الطريق".
غير أن ترامب قال، في اليوم التالي، إنه تلقى معلومات تفيد بتوقف عمليات القتل، مضيفًا: "أفضل قرار اتخذه هو عدم إعدام أكثر من 800 شخص قبل يومين"، وذلك ردًا على سؤال حول حجم عملية عسكرية أميركية محتملة ضد إيران.
