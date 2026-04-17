ترامب: حرب إيران قد تنتهي قريبا جدا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الجمعة، 17-04-2026 09:46 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران "قد تنتهي قريبا جدا"، معتبرا أن التحرك الأميركي كان ضروريا.اضافة اعلان


وأضاف ترامب أنه "لم يكن يرغب في خوض هذه الحرب"، لكنه أكد أنها كانت "لا بد منها" لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأشار إلى أن إحدى السفن الحربية الأميركية تعرضت لهجوم بـ111 صاروخا، مؤكدا أنه "تم اعتراضها جميعا بنجاح تام".

وأضاف ترامب أن "النصر في إيران بات وشيكا للغاية"، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية "لم تستغرق سوى شهرين فقط".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 