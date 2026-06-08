ترامب: حصار الموانئ الإيرانية سيظل قائما

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن "إسرائيل" وإيران تسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار.



وأضاف ترامب أن "المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية، مع احتمال عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة".

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وتابع: "الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ويجب أن تسير الأمور بسرعة".

