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ترامب: حصار الموانئ الإيرانية سيظل قائما

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الإثنين، 08-06-2026 02:12 م

الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن "إسرائيل" وإيران تسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف ترامب أن "المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية، مع احتمال عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة".

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وتابع: "الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ويجب أن تسير الأمور بسرعة".

 
 


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