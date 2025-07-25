ترامب: حماس لا تريد حقا التوصل إلى اتفاق

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة إنّ حركة (حماس) لا ترغب بإبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

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