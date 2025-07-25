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ترامب: حماس لا تريد حقا التوصل إلى اتفاق

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب
 
الجمعة، 25-07-2025 04:55 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة إنّ حركة (حماس) لا ترغب بإبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

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وجاء ذلك في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض بعد يوم واحد من إعلان مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأن الإدارة الأميركية قررت استدعاء فريقها التفاوضي إلى البلاد لإجراء مشاورات عقب تقديم حماس لأحدث المقترحات.

 
 
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