ترامب: دفاعات غرينلاند زلّاجتان تجرّهما الكلاب

وقال ترامب: "هل تعلمون ما هي وسائل دفاعهم؟ زلّاجتان تجرّهما الكلاب. هل تعلمون ذلك؟ في الوقت نفسه، هناك مدمرات وغواصات روسية في كل مكان، وكذلك مدمرات وغواصات صينية".
وأكد الرئيس الأميركي، يوم الجمعة الماضية، أنه سيفعل شيئًا ما بشأن غرينلاند، "سواء أعجبهم ذلك أم لا، أود إبرام الصفقة بالطريقة السهلة، وإذا لم تنفع الطريقة السهلة، فسيتم ذلك بطريقة صعبة".
وشدّد على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى امتلاك غرينلاند لضمان الأمن القومي، مؤكّدًا أن استئجار الجزيرة المذكورة لن يكون كافيًا، ولن "يُشبع" مطالبه.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلًا عن استطلاع رأي أجرته شركة Verian، أن 85% من سكان غرينلاند لا يرغبون في الحصول على الجنسية الأميركية، لاعتقادهم بأن مستوى المعيشة في الدنمارك أعلى بكثير. ويشعر سكان غرينلاند، تحديدًا، بالقلق إزاء الجريمة في الولايات المتحدة وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
كما حذّر رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميتي فريدريكسن وينس-فريدريك نيلسن، في بيان مشترك، الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين ضرورة احترام سلامة أراضيهما المشتركة.
وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من المملكة حتى الآن، لكنها مُنحت الحكم الذاتي عام 2009، ما يسمح لها بإدارة شؤونها وتحديد سياستها الداخلية.
روسيا اليوم
