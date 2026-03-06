ترامب: دمّرنا قدرات إيران الصاروخية و24 سفينة خلال 3 أيام

12:56 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة تمتلك أقوى قوة عسكرية في العالم، مؤكداً أن القوات الأميركية دمّرت قدرات صاروخية إيرانية خلال العمليات الأخيرة. اضافة اعلان





وأضاف ترمب أن القوات الأميركية تمكنت من تدمير 24 سفينة إيرانية خلال ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية مستمرة بوتيرة متسارعة.





