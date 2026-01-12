ترامب: سأتحدث إلى ماسك بشأن استعادة الإنترنت في إيران

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتعامل مع شركة سبيس إكس التي يملكها ماسك، والتي تقدم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) المستخدمة في إيران، قال ترامب "إنه جيد تماما في هذا النوع من الأشياء، ولديه شركة جيدة للغاية".
اتسمت العلاقة بين ماسك وترامب بالتذبذب بعد أن ساعد الملياردير في تمويل حملة ترامب الرئاسية الناجحة من ثم قام بتنسيق تخفيضات هائلة في إنفاق الحكومة الاتحادية.
ونشب بينهما خلاف علني العام الماضي عندما عارض ماسك مشروع قانون الضرائب الذي وقعه ترامب، ولكن يبدو أن الرجلين أعادا إحياء علاقتهما، حيث تناولا العشاء معا في منتجع مار الاجو الذي يملكه ترامب هذا الشهر.
