ترامب: سأصدر "إعلانا مهما" بشأن روسيا يوم الاثنين

وفي الأيام القليلة الماضية، عبر ترامب عن استيائه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
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