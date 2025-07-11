الجمعة 2025-07-11 11:13 ص
 

ترامب: سأصدر "إعلانا مهما" بشأن روسيا يوم الاثنين

ترامب
ترامب
 
الجمعة، 11-07-2025 08:43 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة إن.بي.سي نيوز  إنه سيصدر "إعلانا مهما" بشأن روسيا الاثنين المقبل، دون توضيح ما الذي سيتضمنه.

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وفي الأيام القليلة الماضية، عبر ترامب عن استيائه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

 
 
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