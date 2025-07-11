ترامب: سأصدر "إعلانا مهما" بشأن روسيا يوم الاثنين

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة إن.بي.سي نيوز إنه سيصدر "إعلانا مهما" بشأن روسيا الاثنين المقبل، دون توضيح ما الذي سيتضمنه.

اضافة اعلان