ترامب: سأصدر إعلانا مهما قبل جولتي في الشرق الأوسط

وأضاف ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض أن الإعلان سيكون إيجابيا للغاية وقد يُكشف عنه يوم الخميس أو الجمعة أو الاثنين.
وتُجري إدارة ترامب مفاوضات تجارية مع عدد من الدول.
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