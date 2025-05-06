الثلاثاء 2025-05-06 08:47 م
 

ترامب: سأصدر إعلانا مهما قبل جولتي في الشرق الأوسط

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 06-05-2025 07:34 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يعتزم إصدار إعلان مهم في الأيام المقبلة قبل توجهه إلى الشرق الأوسط، لكنه رفض الكشف عن فحوى هذا الإعلان.اضافة اعلان


وأضاف ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض أن الإعلان سيكون إيجابيا للغاية وقد يُكشف عنه يوم الخميس أو الجمعة أو الاثنين.

وتُجري إدارة ترامب مفاوضات تجارية مع عدد من الدول.
 
gnews

أحدث الأخبار

محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور

أخبار محلية محافظ جرش: الأندية الرياضية شريك أساسي في تنمية الشباب

ترامب

عربي ودولي ترامب: الضربات الأميركية على اليمن ستتوقف

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعقد لقاء مع اللجنة الفرعية في مجلس النواب الأميركي

رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية أمن الحدود في موقعها الجديد

غزة

فلسطين الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في غزة لا يطاق

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: سأصدر إعلانا مهما قبل جولتي في الشرق الأوسط

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو



 
 





الأكثر مشاهدة