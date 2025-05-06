ترامب: سأصدر إعلانا مهما قبل جولتي في الشرق الأوسط

07:34 م

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يعتزم إصدار إعلان مهم في الأيام المقبلة قبل توجهه إلى الشرق الأوسط، لكنه رفض الكشف عن فحوى هذا الإعلان. اضافة اعلان





وأضاف ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض أن الإعلان سيكون إيجابيا للغاية وقد يُكشف عنه يوم الخميس أو الجمعة أو الاثنين.



وتُجري إدارة ترامب مفاوضات تجارية مع عدد من الدول.