 
الأربعاء 2024-10-30 10:30 م
 

ترامب: سأضع حدا للفوضى في الشرق الأوسط

المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب
المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب
الأربعاء، 30-10-2024 10:25 م

الوكيل الإخباري-   قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب إنه سيضع حدا للفوضى في الشرق الأوسط عندما يصبح رئيسا .

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وأضاف ترامب انه سيمنع نشوب حرب عالمية ثالثة، على حد تعبيره.

 
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