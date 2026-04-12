ترامب: سنبدأ إغلاق مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن البحرية الأميركية ستبدأ على الفور في إغلاق مضيق هرمز، وستعترض في المياه الدولية أي سفينة دفعت رسوما لإيران.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، أنه سيتم الوصول في مرحلة ما، إلى مبدأ "السماح للجميع بالدخول والخروج".



وتابع أن الحصار سيبدأ قريبا، مبينا أن دولا أخرى ستشارك في هذا الحصار.



وأوضح أن إيران لم تسمح بمرور جميع السفن عبر المضيق بمجرد قولها "قد يكون هناك لغم في مكان ما، لا يعلم عنه أحد سواها"، مؤكدا أن هذا ابتزاز عالمي، ولن ترضخ الولايات المتحدة ودول العالم للابتزاز.



وشدد على أنه لن يسمح لإيران بجني الأموال من "العمل غير القانوني للابتزاز"، لافتا إلى أن إيران تريد المال، وتريد السلاح النووي.



وأشار إلى أن القوات البحرية الأميركية ستبحث عن كل سفينة في المياه الدولية دفعت رسوما لإيران لاعتراضها، مضيفا "لن يتمتع أي شخص يدفع رسوما غير قانونية بالمرور الآمن في أعالي البحار".



وأكد أن الولايات المتحدة ستبدأ بتدمير الألغام التي زرعها الإيرانيون في المضيق، مشددا على أن أي "إيراني يطلق النار علينا، أو على سفن سلمية، سيقتل".



وبين أن أسطول إيران البحري دمر كما دمر سلاحهم الجوي، مضيفا أن دفاعات إيران الجوية وراداراتهم أصبحت عديمة الفائدة.



وتابع أن المرشد الأعلى السابق علي الخميني ومعظم قادة إيران لقوا حتفهم بسبب "طموحهم النووي".



وبين أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد، وسيقضي جيشها على "ما تبقى" من إيران.



وتحدث عن أن إيران وعدت بفتح مضيق هرمز، لكنها تعمدت عدم الوفاء بوعدها.



وأضاف أن هذا الأمر تسبب في قلق واضطراب ومعاناة لكثير من الناس والدول حول العالم.



وأكد ترامب أن على إيران البدء بعملية فتح مضيق هرمز الممر المائي الدولي "بسرعة"، مشيرا إلى أن إيران تنتهك "جميع القوانين".



وعن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، قال ترامب إنه تلقى إحاطة كاملة من نائب الرئيس جيه دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، حول الاجتماع الذي عقد، موضحا أن الاجتماع بدأ مع إيران في الصباح الباكر، واستمر طوال الليل، لمدة تصل إلى 20 ساعة.