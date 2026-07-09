ترامب: سنرد بـ 20 ضعفاً على أي هجوم إيراني

وكتب ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” أرفقه بصورة تظهر نيراناً عقب ضربات على مدينة جابهار الساحلية الإيرانية، أن الضربات على إيران كانت “عملية انتقامية” رداً على الهجمات ضد السفن، مضيفاً أنه في حال وقوع مزيد من الهجمات فإن “الأمر سيصبح أسوأ بكثير”.
-
أخبار متعلقة
-
البحرين: اعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانية
-
ترامب: تلقينا اتصالا وإيران تسعى بشدة لإبرام صفقة
-
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في الصين إلى 39
-
مقتل 3 أشخاص غربي إيران بالقصف الأميركي
-
الكويت تعلن التصدي لهجمات معادية بصواريخ ومسيّرات
-
أوروبا الغربية تسجل شهر حزيران الأكثر حرا في تاريخها
-
ارتفاع عدد قتلى زلزالي فنزويلا إلى 3811
-
قطر تعلن ارتفاع مستوى التهديد الأمني عقب الضربات الأميركية على إيران