الخميس 2026-07-09 10:14 ص

ترامب: سنرد بـ 20 ضعفاً على أي هجوم إيراني

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الخميس، 09-07-2026 09:33 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران جاءت رداً على هجمات استهدفت سفناً، محذراً من أن أي هجمات إضافية ستؤدي إلى تصعيد أكبر.اضافة اعلان


وكتب ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” أرفقه بصورة تظهر نيراناً عقب ضربات على مدينة جابهار الساحلية الإيرانية، أن الضربات على إيران كانت “عملية انتقامية” رداً على الهجمات ضد السفن، مضيفاً أنه في حال وقوع مزيد من الهجمات فإن “الأمر سيصبح أسوأ بكثير”.
 
 


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